У вівторок, 14 лютого, Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір з міркувань безпеки. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та компанія Air Moldova.

Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення рейсів.

У зв'язку з цим будуть внесені зміни до сьогоднішнього розкладу.

Згідно з останніми даними, заборона буде тривати до 16:00.

Пасажирів просять зберігати спокій та слідкувати за інформаційними панелями аеропорту онлайн.

Тим часом у мережі повідомляють, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який залетів у повітряний простір Молдови. Офіційного підтвердження цього поки немає.