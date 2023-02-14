Молдова закрила повітряний простір [ Редагувати ]
У вівторок, 14 лютого, Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір з міркувань безпеки. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та компанія Air Moldova.
Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення рейсів.
У зв'язку з цим будуть внесені зміни до сьогоднішнього розкладу.
Згідно з останніми даними, заборона буде тривати до 16:00.
Пасажирів просять зберігати спокій та слідкувати за інформаційними панелями аеропорту онлайн.
Тим часом у мережі повідомляють, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який залетів у повітряний простір Молдови. Офіційного підтвердження цього поки немає.
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