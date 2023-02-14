Масова бійка між російськими та українськими футболістами сталася у турецькому готелі Royal Seginus, куди заселили гравців обох команд. Про це повідомила Baza.

Конфлікт спалахнув ввечері 13 лютого. За словами російських футболістів, ввечері кілька гравців закарпатського клубу "Минай" підійшли до футболістів з ярославського "Шинника", щоб з'ясувати, чому вони не протестують проти уряду та не виходять на мітинги. Але діалогу не вийшло.

Через деякий час кілька гравців українського клубу опинилися в одному ліфті з футболістом "Шинника" та начебто побили його. Щоправда, коли ліфт приїхав на поверх, там стояла група ярославських футболістів і між російськими та українськими гравцями спалахнула масова бійка.

Щоб заспокоїти спортсменів, до готелю довелося викликати поліцейських, проте ні затримувати, ні оформляти документи вони не стали. Загалом за підсумками бійки постраждали четверо росіян, у них незначні травми. Про травми українських спортсменів не повідомляється.

Після бійки керівництво "Шинника" вирішило з'їхати з готелю, де мешкають українці, та випустило заяву щодо конфлікту.

"Шинник" официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение.

З офіційним коментарем щодо ""виграної бійки у росіян" виступив і закарпатський ФК "Минай".

Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців. Інформація російських пропагандитських ЗМІ стосовно того, що минайці змушували співати гімн представників «Шиніка» та побили гравця у ліфті - традиційна маячня. Бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони «Шиніка» лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як «бросают».

Закарпатці повідомляють, що вже після закінчення сутички, коли минайці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинуватили у підтримці України. Втрутитись довелось місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян.

Перед початком зборів головною вимогою ФК "Минай" до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити "Шинник" згодився готель.

Повідомляється, що через землетрус, який стався 6 лютого, у Туреччині не вистачає місць у готелях, тож тому українців і росіян заселили разом.