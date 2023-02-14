До населених пунктів області мобільні бригади з Києва зазвичай виїжджають один-два рази на тиждень.

Лікарі-волонтери з Національної академії медичних наук безоплатно консультують жителів деокупованих населених пунктів Київщини. За якою допомогою переважно звертаються до медичних працівників? Про роботу мобільних бригад медиків - розкаже Анатолій Журавльов.

Курсуючи вулицями в селищі Гостомель, на Київщині, досі раз у раз зустрічаєш пошкоджені будівлі...

Торік - протягом місяця активних бойових дій - росіяни не обирали, куди стріляти. Нищили все без розбору. У такому стані - вже після звільнення Гостомеля - можна було побачити одну з місцевих сімейних амбулаторій. У будівлі російські солдати облаштували свій штаб.

Медзаклад вдалося повністю відновити протягом пари місяців після деокупації селища. Медики знову повернулися до комфортних умов роботи.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

У цій амбулаторії сьогодні особливо багато людей. Адже сюди приїхали працювати вузькопрофільні лікарі Національної академії медичних наук України. Навіть коли світло вимикається, їм допомагають приймати пацієнтів - ось такі генератори.

Трошечки тріщинки - суха шкіра. Коли от розтягую пристінок носа, щоб оглянути, - лопається шкіра. Тому оціма кремами зволожуючими можна трошки і при вході в носик обробляти.

Для лікарів Національної академії медичних наук виїзні консультації вже стали традицією. З весни минулого року їх було понад півсотні в населених пунктах Київщини, що постраждали від війни.

Тетяна Сукачова, жителька смт Гостомель:

Ми були в подвалі, вони нас вийшли і вигнали. А я думала, що на растрел ведуть і у мене случився стрес такий великий, і тепер я страдаю.

У Тетяни Павлівни після життя в умовах окупації загострилося хронічне захворювання. Жінці потрібні консультації саме вузькопрофільних спеціалістів. Самій доїхати до Києва їй важко. І таких пацієнтів - дорослих і малих - на звільнених територіях чимало, констатують лікарі.

Олена Юзвак, директорка КНП "Гостомельский центр первинної медико-санітарної допомоги":

Вони потребують як коригування в лікуванні, особливо - ендокринні захворювання, особливо захворювання - гіпертонічні хвороби. Потрібне коригування, потрібний постійний контроль. Приїжджає кардіолог, ендокринолог, невропатолог, окуліст, ЛОР... І ці виїзні консультації - безкоштовні - людей, які ну суперспеціалісти, лікарі, які високого рівня.

Юрій Драгомирик, лікар-отоларинголог ДУ "Інститут отоларингології ім. Коломійченка НАМН України":

Логістика, транспорт - ще не такі доступні. Їдуть уже в крайньому випадку, коли проблема вже маніфестує. Тому тут спротиву чи якогось непорозуміння в важливості місії - ні в кого не виникло. Ініціативна група подала клич - всі відгукнулися.

До населених пунктів області мобільні бригади з Києва зазвичай виїжджають один-два рази на тиждень.

Андрій Гук, лікар-нейрохірург ДУ "Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова НАМН України":

Це перший етап - виїзний. Коли люди знаходяться тут, коли спеціалісти тут консультують, надають свої рекомендації, розписують лікування. Але в разі того, якщо потрібно дообстеження, якщо потрібно проводити хірургічні лікування, то хворі скеровуюються по - умовно назвемо - "зеленому коридору", де їх вже чекають в поліклінічних відділеннях наших науково-дослідних інститутів. Вони не вистоюють великі черги.

У виїзній бригаді завжди є психолог. Втім медики й інших спеціальностей розуміють - мають справу з особливими пацієнтами. Лікувальний ефект може мати навіть добре слово.

З хорошим, добрим доктором, який співчуває тобі - і настроєніє появляється! І вродє в тебе нічого не болить. Так я сьогодні відчуваю і бажаю добра своєму доктору. - Навзаєм! - І удачі. - Вам здоровʼя.

Загалом на деокупованих територіях Київщини через медиків Національної Академії медичних наук пройшло вже близько п'яти тисяч пацієнтів.

Андрій Гук, лікар-нейрохірург ДУ "Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова НАМН України":

Це - Гостомель, Буча, Ірпінь і навколишні села. Ми порахували, з цих п'яти тисяч, я би сказав, десь близько 50-ти вже прооперовано. Тобто це люди, які потребували хірургічного лікування. Дані показують те, що рівень захворюваності, рівень патологій на деокупованих територіях суттєво вищій, ніж там, де не було окупації.

Втім медики розуміють - людей, яким потрібна їхня допомога, в деокупованих містах і селах іще багато. Не виключають, що робота їхніх мобільних медбригад згодом може стати об'єктом наукового дослідження - про вплив окупації на здоров'я людей.