Якщо ви хоч на секунду сумнівались, чи закидає росія фронт горами "гарматного м'яса", то дарма.

155-ту бригаду морської піхоти із російського Владивостока знищили наші Сили оборони на Вугледарському напрямку. Підрозділ розбито вщент, разом із командним складом, повідомляє видання Politico.

Це саме той підрозділ, який ворог доукомплектовував уже кілька разів. Вперше - після Ірпеня та Бучі, а потім - після поразки під Донецьком. І в цей самий час кремлівське керівництво розповідає, що "наступ іде за планом". Про те, чи вірять росіяни брехні - розкаже Карина Вакарєва.

Якщо ви хоч на секунду сумнівались, чи закидає росія фронт горами "гарматного м'яса", то дарма. Показовою є доля 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока. Її наші захисники буквально перемелюють.

Так виглядає черговий від'ємний наступ росії під Вугледаром.

- А что у нас происходит? Это что происходит? Что это такое?

- Что-то творится не хорошее.

- Ну понятно всем, что что-то идёт не так под Угледаром.

Кадри, які ви зараз бачите на своїх екранах - це не просто традиційне знищення окупантів у виконанні ЗСУ. Вони вже увійшли в історію. Але про все - по черзі. Колони ворожої бронетехніки у напрямку Вугледара активізувалися у другій половині січня. І за місяць окупанти ледве просунулися на кілометр. А за останніх кілька днів противник навіть був змушений відступати на попередні позиції.

- А это наша техника разбитая возле Угледара. Он, башня от танка, а вот сам танчик. Он там, в поле, возле ворон какое-то тело лежит. Вот ещё один танк, а по прямой дальше тоже самое. Вот так и живём, а по телику у нас как всегда всё хорошо.

Та й не лише по телевізору. Он, і у зведеннях шойгу – "потєрь нет".

- В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районе Угледара и Артемовска.

Диктатор путін теж тримає марку.

- Пехота морская работает, как следует! Прямо сейчас. И героически сражаются - и тихоокеанского флота, и северного флота!

І щось путіна не сильно й хвилює, що так звана елітна 155-та бригада морпіхів фактично припинила своє існування після зустрічі з нашими військовими… За найскромніших підрахунків - росіяни під час наступу на Вугледар втратили десятки одиниць бронетехніки та сотні людей з числа особового складу. Тож диванний вояка Гіркін не зміг утриматися. Терорист поскаржився на російське командування і додав, що ЗСУ, за допомогою артилерії – "як у тирі" - розстріляли ординців.

- Таке враження, що повз наших генералів проїхали всі події минулого року. Втім, оскільки деякі з них є повними кретинами, - зразково повторені всі помилки, які робилися раніше.

І справді - наче дежавю. Росіяни каталися великими колонами на Київщині, Сумщині, Чернігівщині. А в травні намагалися форсувати Сіверський Донець поблизу Білогорівки.

- Где из-за глупости, я подчеркну, из-за глупости российского командования была сожжена, как минимум, одна батальонно-тактическая группа. Возможно, две.

І ніякої тактики та стратегії за ці місяці не з'явилося. Хоча, зачекайте, все-таки тактика є. "Жінки ще нарожають, тож і берегти живу силу нічого. Пригадаймо бої під Павлівкою восени!? За участі вже відомої нам 155ої бригади з Владивостока.

- Я в курсе ситуации под Павловкой. Да, там.. Ну, потери бригады в Павловке, они больше, чем за две войны в Чечне.

Тоді ще солдати бригади написали відкритого листа губернатору Приморського краю - просили вивести їх із цієї м'ясорубки. Бо ж генерали, мовляв, зовсім не контролюють ситуацію. І ось вам вердикт та би мовити незалежного розслідування чиновника – "нічого страшного".

Олег Кожемяко, губернатор Приморського краю:

Да, потери есть. Идут тяжелые бои, но они далеко не такие, как пишут в этом обращении.

До слова, в росії 155-ту бригаду морпіхів взагалі позиціонують як легендарну.

- В праздничном зале - лучшие морпехи.

Їм регулярно вручають медалі.

- Настрой у военных чувствуется боевой. Все награды заслуженные. За боевые подвиги морпехам командование вручает их не первый раз.

Якщо настрій бойовий - звідки невдоволення, запитаєте ви? Схоже, росіянин, який не хоче гнити в українських полях, знайшов відповідь.

-Ну, я скажу так, братцы, пока мы здесь в стране порядок не наведём, пока мы не вернемся туда и не скажем им свое слово - ничего не будет, никакого порядка.

Та такі заклики глушать лозунгами - на кшталт, "русскіє нє сдаются".

- Наши военнослужащие должны знать, что они не одни. Что мы вместе с ними, мы ждём их и поддерживаем. Мы своих не бросаем.

Але ні, "брасают" - і про це свідчать численні перехоплення розмов росіян.

- Нет, ну а шо ж, их не накажут, вот этих, кто не послал помощь? - Им ещё медали за это дадут. - Да ты что.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

У Радянському Союзі був ресурс і вони могли собі дозволяти таку тактику "мати досить серйозні втрати і не звертати увагу на них взагалі". У росії такого ресурсу нема. І мова навіть не стільки про особовий склад, як про технічний компонент. Знову ж таки, розпочинати наступальні дії без повноцінної підтримки артилерії - це безглуздо.

Тож, якщо наступальні дії московитів мають ось такий характер, то так звану "спеціальну" операцію вже час перейменувати на утилізаційну.