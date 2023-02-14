Жертвами землетрусу в Туреччині стали щонайменше 5-ро українців. Це вже підтвердили в Міністерстві закордонних справ. Напередодні з-під завалів дістали родину з Запоріжжя - жінку з двома малолітніми синами. Посольство України в Туреччині готує тіла до транспортування додому.

Ще 10-х наших співвітчизників витягли живими, ще 7-ро - зниклі безвісти.

В регіонах, що постраждали від стихії, цілодобово тривають пошуково-рятувальні роботи. Натепер офіційно загиблих - понад 35 тисяч. Президент Реджеп Ердоган оголосив у Туреччині надзвичайний стан на три місяці. Останні подробиці із зони лиха зібрала Анна Басова.

18-річний Мухаммад Кафер із Адіямана чекав 198 годин. Щойно хлопця дістали з-під уламків. Лікарі дали йому кисневу маску та якнайшвидше несуть до карети швидкої допомоги.

Приблизно стільки ж провів під завалами і цей 17-річний хлопчина. У важкому стані, але живого, його доправляють до реанімації. А за лічені хвилини з-під зруйнованих стін витягають і його старшого брата - також живого.

Попри песимістичні прогнози та складну ситуацію - мороз і тривалий дефіцит води та їжі - під уламками будинків все ще є живі люди. Заради цього, кажуть рятувальники, роботи не припиняють ні на мить.

Поруч із ними постійно чатують лікарі. Часто реанімувати доводиться у польових шпиталях просто неба.

На цих кадрах турецькі медики щойно врятували життя пацієнтці. 25-річна Абір провела під завалами більше тижня. Вже на поверхні її серце двічі зупинялося. Та стараннями лікарів дівчина вижила.

Ніхат Мудждат Окенек, лікар швидкої допомоги:

У неї не працювала одна легеня, ми терміново встановили їй усі необхідні крапельниці. Було дві зупинки серця, але ми робили все, що могли, як нас колись вчили. Півтори години минуло - і пацієнку стабілізовано. Зараз гелікоптер забрав її до стаціонару сусіднього міста.

І щастить не тільки людям, а й домашнім улюбленцям. Цього пса, виснаженого, але живого, дістали з-під руїн у місті Кахраманмараш. Одразу на місці перелякану тварину заспокоюють і дають поїсти.

Тим часом ті, хто не потребує лікування, змушені виживати на руїнах своїх будинків. Вимушені безхатченки знаходять тимчасовий прихисток у мечеті в середмісті. Тут роздають їжу, питну воду та засоби гігієни. І хоча вмістити всіх нужденних тут неможливо, для багатьох храм залишається єдиним місцем порятунку.

Сеннет Сонсуз, жителька Кахраманкараша:

Ми дуже часто приходимо сюди, в нас немає навіть власного намету. На щастя, моя сім'я вибралася з-під обваленої будівлі. Зараз доводиться жити в мечеті.

Ці люди повернулися до зруйнованих домівок - забрати вцілілі речі.

Різа Атахан, місцевий житель:

За одну ніч ми побачили таке, чого не було тут тисячі років. Люди народжуються не для того, щоб гинути ось так. Але нас убиває бетон, і винні у цьому ті, хто з нього будує.

Вдруге бетон ледь не став убивчим уже після землетрусу. В місті Діярбакир під час розбору завалів обвалилася стіна напівзруйнованого будинку. Над землею здійнявся густий шар пилу. Люди не постраждали.

Саме забудовників винуватять у такій кількості жертв і обсягах руйнувань. Адже ті не дотримувалися правил безпеки. Після масштабного землетрусу в Стамбулі 1999-го запровадили додаткові вимоги - до матеріалів і розташування перекриттів. Одні з найкращих на папері, в реальності турецькі стандарти будівництва не застосовувалися, навіть попри застереження геологів і сейсмологів.

Минулої неділі нинішня влада Туреччини пообіцяла провести ретельне розслідування та покарати всіх винних у трагедії. Того ж дня під варту взяли Мехмета Коскуна - чоловік намагався вилетіти зі Стамбула до Чорногорії. Його фірма - одна з підрядників кварталу в Антакії, який повністю обвалився.

Згодом арештували ще одного втікача-невдаху - той разом із дружиною не встиг вилетіти до Грузії. Загалом, кажуть правоохоронці, вже встановлено особи понад 130-ти винних у незаконних забудовах. І слідство триває.