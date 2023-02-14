Наразі під час боїв на Донбасі росія втрачає весь той потенціал, від якого в кремлі очікували знищення України.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні, 14 лютого, Зеленський повідомив, що він постійно залишається на зв'язку з українськими військовими та командувачами Збройних сил України.

"Мав кілька нарад. Ситуація на передовій, особливо в Донецькій та Луганській областях, залишається вкрай тяжкою. Це буквально бої за кожен метр української землі. Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр виграний там - це захист всієї нашої держави", - наголосив президент.

Він пояснив, що кожен день, коли українські військові вистояли у Бахмуті, Вугледарі, у Мар'їнці та інших населених пунктах Донбасу, це скорочення російської агресії на тижні.

"Саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Все, що ворог втратить на нашому Донбасі, він вже не зможе відновити. І це саме той потенціал держави-агресора, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України", - підкреслив глава держави.