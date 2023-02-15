ФК "Динамо" (Київ) направив Міністерству оборони 15 тонн гуманітарного вантажу для ЗСУ [ Редагувати ]
Футбольний клуб "Динамо" (Київ) направив Міністерству оборони для потреб ЗСУ черговий гуманітарний вантаж. Цього разу допомога для українських захисників склала 15 тонн.
Варто зазначити, что підтримка футбольного клубу триває вже майже рік. У "Динамо" кажуть, що гуманітарний марафон закінчиться лише після перемоги над ворогом.
"Благодійний фонд братів Суркіс постійно з дня в день шукає можливість, щоб такі вантажі надходили системно. Це різні вантажі: і такі вантажі, і сухпайки і технічні вироби, перев'язочні матеріали... Все, що тільки можна! Все, що можна одержати сьогодні як гуманітарну допомогу і завезти в Україну - все це робиться і буде робитись. На підході ще соки та інші продукти", - зазначив перший віце-президент ФК "Динамо" (Київ).
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