Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Покровську: є постраждалі [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Кремлівські війська сьогодні, 15 лютого, обстріляли Покровськ Донецької області. Російський снаряд влучив у п'ятиповерховий будинок.
Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк підтвердив удар по місту. За його словами, внаслідок атаки ворога є постраждалі.
"О десятій годині було влучання у житловий будинок. П'ятого поверху у будинку майже немає. За попередньою інформацією є поранені", - сказав він.
На місці влучання працюють рятувальники, які розбирають завали.
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