"Зараз в Україні перебуває 97% армії рф" - міністр оборони Британії [ Редагувати ]
Зараз війні проти України залучено майже всю російську армію. Мова йде про 97%. Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес в ефірі ВВС.
Він зазначив, що попри це росія не змогла зібрати такої сили, щоб "пробити" оборону України.
Швидше, ми просто бачили спробу просування.
Британський міністр наголосив, що таке використання армії рф "дорого обходиться".
Це обійшлося величезною ціною для російської армії. Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії, майже уся російська армія, знаходиться в Україні.
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