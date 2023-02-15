Зараз війні проти України залучено майже всю російську армію. Мова йде про 97%. Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес в ефірі ВВС.

Він зазначив, що попри це росія не змогла зібрати такої сили, щоб "пробити" оборону України.

Швидше, ми просто бачили спробу просування.

Британський міністр наголосив, що таке використання армії рф "дорого обходиться".