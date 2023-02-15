Яка ситуація на Донбасі: свіжа карта війни від британської розвідки [ Редагувати ]
У середу, 15 лютого, Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні. Про це повідомляється у Twitter Міноборони Британії.
Запеклі бої продовжуються на східній частині фронту.
Так, росіяни продовжують усіма силами наступати на позиції українських військових у Луганській та Донецькій областях. Найскладніші бої зараз відбуваються в районі Сватового, Кремінної, Бахмуту та Вугледару. Також ворожі війська активізувалися на Куп'янському напрямі.
Українські сили, у свою чергу, відбивають атаки російської армії і на деяких дільницях завдають контратакуючих ударів. Також ЗСУ продовжують вражати тилові позиції окупантів на тимчасово окупованих територіях країни.
Щодо інших регіонів, то росіяни продовжують обстрілювати мирні міста та села у Херсонській та Запорізькій областях. Також під удари потрапляє прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
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