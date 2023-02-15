У Київській області тривогу: зʼявилась інформація про "невідомий об'єкт" в повітрі [ Редагувати ]
У середу, 15 лютого, у Київській області оголосили повітряну тривогу. У мережі тим часом пишуть про "невідомий об'єкт" в повітрі.
Повідомляється, що повітряна тривога на Київщині через розвідувальний БпЛА, повітряну кулю з радіолокаційними відбивачами. ППО ліквідує цілі. Такі аеростати можуть бути також над іншими регіонами України. Вони не несуть загрози.
по темі
У Покровську Донецької області з-під завалів багатоповерхівки після ракетного обстрілу міста дістали тіло одного загиблого
У небі над Київською областю виявили російську повітряну кулю з відбивачем
Уряд Італії затвердив шостий пакет допомоги Україні, що бореться проти російської агресії
У середу, 15 лютого, Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятого пакета санкцій проти росії у зв'язку з агресивною війною проти України
У середу, 15 лютого, через обстріл Покровська Донецької області кількість поранених збільшилась