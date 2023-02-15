Україна ініціює виключення рф із членів FATF: для чого це потрібно [ Редагувати ]
Наступного тижня Україна ініціює виключення росії із членів FATF. Це ускладнить ведення бізнесу з країною-окупантом. Про це повідомляється у Telegram-каналі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Наступного тижня ми ініціюємо виключення росії, яка є спонсором тероризму, із членів FATF – міжурядової групи з протидії відмиванню брудних грошей. росія цинічно порушила свої зобов’язання по лінії FATF, розпочавши загарбницьку війну проти України.
Як виключення FATF вплине на росію:
- ускладнить ведення бізнесу з росією. Включення до списку "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки й фінансові установи повинні будуть проводити додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями;
- для росії зменшаться можливості, щоб ухилитись від санкцій;
- обмежить торгівлю росії зі світом.
Буде важче отримувати платежі за експорт і здійснювати платежі за імпорт. Наприклад, коли Іран потрапив до чорного списку FATF у 2020 році, його експорт товарів і послуг скоротився приблизно на 30%.
- відтік прямих іноземних інвестицій. Компанії зіткнулись з більшими витратами на інвестуванні в росію, а переказ коштів до країни-окупанта стане проблематичним.
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