Зеленський попросив Резнікова лишитися міністром [ Редагувати ]
У середу, 15 лютого, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський попросив його залишитися на посту. Тому відставки, яку анонсували, не було. Про це повідомляє The Guardin.
Резніков підтвердив, що планує залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями.
Так, це було рішення мого президента.
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