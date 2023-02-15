ЗСУ збили на сході ворожий гелікоптер Ка-52 [ Редагувати ]
Українські захисники 15 лютого збили на сході російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
Наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Максимальна швидкість - 350 км/год, дальність польоту 1,2 тис.км, висота польоту 5,5 тис. м, скоропідйомність - 10 м/с. Екіпаж - дві людини, льотчик та штурман.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Гвинтокрил Ка-52
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 15 лютого окупанти втратили в Україні 298 літаків і 286 гелікоптерів.
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