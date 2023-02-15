"Росіяни зазнають втрат": стало відомо про ефективну роботу ЗСУ на півдні [ Редагувати ]
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Українські захисники продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на півдні. Сьогодні, 15 лютого, ворог зазнав втрат.
Про це повідомляє начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, росіяни продовжують маневрувати на півдні. Ворог намагається знайти місця як для своїх логістичних центрів та утримання техніки, так і для дислокації особового складу.
"Вони змушені шукати, куди подітися після цієї стрілянини по цивільних. Вони постійно змінюють місця дислокації, тому що ми працюємо по ним і наша робота ефективна. На сьогоднішній день у нас є підтвердження про знищення 10 окупантів та п'яти одиниць техніки", - зазначила Гуменюк.
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