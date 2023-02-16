Окупанти вночі випустили по Україні "Калібри": скільки збили ППО [ Редагувати ]
В ніч проти четверга, 16 лютого, сили ЗСУ обстріляли ракетами територію України. Сили проповітряної оборони відбили ворожу атаку. Про це заявляє керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Той ракетоносій, який перебував на службі і ми знали, що він оснащений 8 "Калібрами", випустив весь свій заряд. Але ППО південного напрямку спрацювала на відмінно.
Гуменюк зазначила, що шість ракет збили над Миколаївською областю, а дві - над Херсонською.
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