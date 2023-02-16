"У рф готуються до масованої атаки 23-24 лютого": Данілов заявив про готовність України [ Редагувати ]
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що російські війська готуються до масованої атаки до річниці повномасштабного вторгнення. Втім, Україна до цього готова.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Ми-Україна".
Ми з вами починали говорити, що вони готуються і будуть намагатися 23-24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як "приймали" за один день 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем. Так, буде важко, але ми все пройдемо.
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