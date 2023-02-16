Вночі окупанти атакували Україну 36 ракетами різних типів. Ворог запускав ракети з Каспійського та Чорного моря, а також з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він зазначив, що окупанти випустили по Україні:

12 крилатих ракет Х-101/555,

8 крилатих ракет "Калібр",

12 протикорабельних ракет Х-22,

3 керовані авіаційні ракети Х-59/3,

1 протикорабельну ракету "Онікс".

Для пусків росіяни використали літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря. Також ракети запускали з Чорного моря.

Крім того, рф використала літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя.

Сили ППО збили 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.