Звідки рф вночі запускала ракети по Україні: Залужний назвав чотири напрямки [ Редагувати ]
Вночі окупанти атакували Україну 36 ракетами різних типів. Ворог запускав ракети з Каспійського та Чорного моря, а також з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Він зазначив, що окупанти випустили по Україні:
- 12 крилатих ракет Х-101/555,
- 8 крилатих ракет "Калібр",
- 12 протикорабельних ракет Х-22,
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/3,
- 1 протикорабельну ракету "Онікс".
Для пусків росіяни використали літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря. Також ракети запускали з Чорного моря.
Крім того, рф використала літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя.
Сили ППО збили 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.
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