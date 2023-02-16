Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські війська намагатимуться взяти під контроль Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Оскільки ворог живе різними датами.

Про це він сказав в інтерв'ю для ВВС.

Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, росія - це ж країна некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана.

Він наголосив, у росії зараз створюється низка приватних армій, і це шлях до нищення країни-агресора.