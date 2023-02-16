Окупанти змінили тактику атак по Україні [ Редагувати ]
Під час нічної атаки по Україні, ворог не став використовувати дрони-камікадзе, застосувавши лише ракети. Про це заявив полковник, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу.
В Повітряних силах таку зміну в діях окупантів назвали новою тактикою.
Ми констатували цей факт (зміну тактики, - ред.) тому що дійсно ворог зазвичай використовував "шахеди" для того, щоб десь там перевірити нашу ППО, виявити наші позиції, так щоб скорегувати можливий ракетний удар на ранок. Цього разу бачимо нічна атака і "шахідів" не було, одразу пішли ракети, крилаті ракети різних типів.
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