Під час нічної атаки по Україні, ворог не став використовувати дрони-камікадзе, застосувавши лише ракети. Про це заявив полковник, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу.

В Повітряних силах таку зміну в діях окупантів назвали новою тактикою.