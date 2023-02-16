У Туреччині працюють 77 українських рятувальників [ Редагувати ]
55 загиблих дістали з-під завалів у Туреччині українські рятувальники. Там працюють 77 наших спеціалістів разом із пошуковими собаками. Скільки триватиме місія, наразі невідомо. Адже масштаби руйнувань в уражених регіонах дотепер оцінити неможливо.
Станом на ранок 16 лютого кількість жертв наближається до позначки у 42 тисячі. Реальні цифри - значно більші. Анна Басова докладніше далі.
Молоде подружжя дістали з-під уламків, під якими ті провели понад 200 годин. Мухаррема та його дружину врятувала тиша - надзвичайники почули серед руїн їхні голоси. Двоє їхніх дітей допомоги не дочекалися. Останнім пішов 6-місячний малюк.
А тут живим з-під уламків дістають 13-річного Мустафу. Серед руїн хлопчик пролежав 228 годин.
Те, що за 10 діб серед завалів усе ще є живі люди, лікарі називають дивом. У кожного - своя власна історія і рецепт виживання. 62-річний Хусейн каже - вже після обвалу знайшов біля себе пляшку води й трохи медикаментів. Та коли вони закінчилися, чекав на власну смерть. Натомість прийшли рятувальники - після 187-ми годин очікування.
Хусейн Бербер, місцевий житель:
Наш будинок мав 15 поверхів. Стіни почали валитися після другого поштовху. Шафа впала на холодильник, мене не зачепило. Знаєте, я діабетик, тому ліки завжди біля мене - їх і пляшку води я і знайшов уже потім. Але була непроглядна темрява. Я кричав, поки не втратив голос.
Та якщо пораненими опікуються лікарі, тим, хто відбувся легкими ушкодженнями, подітися нема куди. 43-річний Турабі втратив у землетрусі 15-х родичів. Єдина рідна душа його зараз - двомісячне кошеня, якого чоловік не впускає з рук.
Турабі, місцевий житель:
Він жив у моєму магазині - і був усередині, коли почало трусити. Я такий вдячний поліцейським, які знайшли його... Фотографію котика розіслали всюди - і мені його принесли.
Кого не прихистили ані родичі, ані притулки, селяться в наметах просто неба. Сплять на землі, небайдужі приносять потерпілим теплі ковдри та гарячий чай. Їжу готують на вогнищі просто неба. Поруч - стихійне кладовище зі свіжими могилами. Часто замість імен - просто таблички з номерами.
Найбільша небезпека зараз, кажуть лікарі - це холод і антисанітарія. За тих умов, у яких змушені жити вцілілі люди, інфекція може спалахнути будь-якої миті. Потерпілим постійно звозять питну воду й засоби гігієни - але глобально зарадити поки не вдається.
Седат Акозан, голова Палати фармацевтів провінції Хатай:
Цього року зима доволі холодна. На додачу, люди у жахливому психологічному стресі, що теж підриває організм. Усі масово хворіють, а надто діти. Найчастіше - це інфекції верхніх дихальних шляхів, але може трапитися й щось гірше.
Землетрус, що сколихнув Туреччину та Сирію шостого лютого, сейсмологи одностайно називають найпотужнішим принаймні за останні 80 років. Підземні поштовхи магнітудою 7 і 8 ущент зруйнували цілі міста. Лише за офіційними даними стихія коштувала життя понад 40 тисячам людей. Скільки ще додасться загиблих і поранених, незрозуміло. Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до ООН - просить 43 мільйони доларів для допомоги постраждалим і ліквідації наслідків. Турецька влада обіцяє знести старі будинки й наново відбудувати житлові квартали. У рамках розслідування про порушення будівельних норм під вартою вже понад 130 осіб. Слідство триває.
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