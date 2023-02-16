Прем'єр Японії запросив Зеленського на онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення рф [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросив українського президента Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-саміті G7 24 лютого.
Про це повідомляє Kyodo.
Зазначається, що на майбутній онлайн-зустрічі може бути порушено питання про запрошення Зеленського на очний саміт об'єднання, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.
Переговори лідерів G7 стануть першими у 2023 році під головуванням Японії. Як раніше повідомляло агентство Kyodo, на зустрічі сторони планують скоординувати позиції щодо збереження санкційного тиску на Росію та продовження надання допомоги Україні.
Японія неодноразово заявляла, що просуватиме цю позицію головою G7 у 2023 році. Серед тем переговорів також можуть бути питання щодо відновлення інфраструктури в Україні та забезпечення стабільного енергопостачання.
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