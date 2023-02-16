Зеленський провів важливу телефонну розмову із президентом Казахстану [ Редагувати ]
У четвер, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм казахським колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.
Про це повідомляє пресслужба президента Казахстану.
Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи української сторони.
Президенти двох країн обговорили гуманітарні зв'язки між Казахстаном та Україною.
При цьому Токаєв підтвердив позицію Казахстану щодо дипломатичного рішення війни Росії проти України на основі Статуту ООН та загальновизнаних норм міжнародного права.
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