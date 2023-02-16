Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пішов спати напередодні 24 лютого 2022 року, знаючи, що росія може розпочати повномасштабне вторгнення на територію України протягом декількох годин.

Про це повідомляє France24.

"Я ліг спати. Але це була дуже коротка ніч, тому що я знав, що в якийсь момент, протягом декількох годин, хтось мене розбудить - і саме це сталося", - сказав генсек НАТО в інтерв'ю AFP.

Столтенберг розповів, що близько 4:00 йому зателефонував начальник штабу, і коротко сказав, що вторгнення почалося. За його словами, це не було несподіванкою. Генсек НАТО не мав жодних сумнівів у тому, що путін готовий діяти.

"Можна бути шокованим жорстокістю війни. Але не можна дивуватися, тому що це дійсно було те, що було передбачено за кілька місяців до вторгнення", - сказав він.