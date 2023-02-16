Зеленський підтвердив, що новий наступ росії розпочався [ Редагувати ]
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Російські окупанти розпочали свій новий наступ в Україні, який раніше неодноразово прогнозували.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.
"Російські атаки вже відбуваються на кількох напрямках", - заявив він, коментуючи новий наступ росіян.
За словами голови держави, українські військові зможуть чинити опір наступу росії доти, доки не з'явиться можливість контрнаступати. Але, у той же час, Заходу необхідно надати більше військової допомоги.
"Звичайно, сучасна зброя прискорює настання миру. Зброя - це єдина мова, яку розуміє Росія", - додав Зеленський.
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