Подоляк розповів, чого чекати від росії 24 лютого [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Російські війська намагаються накопичити достатній обсяг ракет, який використають для масованого трихвильового каскаду. Зокрема, щоб у річницю вторгнення в Україну показати, що в них ще є "порох у порохівниці".
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Сьогодні вони спробують використати ці "болванки" (повітряні кулі з відбивачами, - ред.) для того, щоб навантажити нашу систему ППО, тому що все ж таки це гроші. Кожен пуск проти ракети - це конкретні гроші. І таким чином хоч якихось результатів досягти", - заявив він.
Подоляк підкреслив, що росіяни продовжуватимуть пускати повітряні кулі, але на річницю вторгнення очікується ракетний обстріл.
"Вони це робитимуть, але на 24 лютого вони спробують накопичити той об'єм, який завжди використовують для масованого 3-хвильового каскаду, і показати, що в них ще "порох у порохівницях", - заявив він.
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