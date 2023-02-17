В Україні змінили не лише правила виплат державної допомоги за комунальні послуги, а й отримання субсидій – тепер існує єдина монетизована форма, коли кошти спрямовуються безпосередньо людині на банківський рахунок.

Про це розповіла перший заступник міністра соцполітики Дар'я Марчак.

Вона наголосила, що житлові субсидії виплачуються громадянам України виключно у готівковій формі з травня 2021 року.

"Йдеться про монетизацію пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Що таке монетизація? Це коли ми спрямовуємо кошти не надачу послуг, а сама людина отримує субсидію чи пільгу", - пояснила Марчак.

За її словами, донедавна пільги оплачувались двома способами:

людина отримувала кошти на банківську картку, та самостійно розраховувалася з постачальником житлово-комунальних послуг, а невитрачені кошти залишає собі;

немонетизована форма виплат, коли держава нараховує кошти не людині, а безпосередньо надавачу послуг.

Марчак наголосила, що тепер другий спосіб повністю скасували.

"Зараз ми запроваджуємо монетизацію, тобто виплату живих коштів людині не лише для субсидій, а й для пільг", – пояснила Марчак.

Варто зазначити, що нові правила не стосуються людей, які вже отримують субсидії, так само як не стосуються і пільговиків, які станом на грудень 2022 року вже отримували пільги у готівковій формі. Нема про що турбуватися і пільговикам-пенсіонерам – усім вищезгаданим людям гроші на оплату комуналки приходитимуть на відкриті рахунки зареєстровані у відповідних установах.

"А якщо людина – не пенсіонер, тобто у неї немає відкритого рахунку, Пенсійний фонд не має реквізитів, людині потрібно буде оформити картку. Сам Пенсійний фонд повинен проінформувати пільговика, що йому нараховуватимуться пільги саме у готівковій формі. І щоб отримати кошти, людині потрібно буде звернутися до Ощадбанку та укласти договір за банківським рахунком.Якщо пільговик хоче отримувати кошти на рахунок в іншому банку або через відділення "Укрпошти", він повинен звернутися із заявою до ПФУ – або особисто, або через особистий кабінет на веб-порталі", – резюмувала чиновниця.