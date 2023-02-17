Шольц не виключає, що війна в Україні "триватиме довго" [ Редагувати ]
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що розумно бути готовим до тривалої війни в Україні. При цьому союзники та партнери України залишатимуться разом упродовж усього часу. Про це повідомляє CNN.
Я думаю, що розумно бути готовим до довгої війни (в Україні, - ред.), і розумно дати путіну зрозуміти, що ми готові просто залишатися весь час разом з Україною, і що ми будемо постійно підтримувати країну. Дійсно важливе рішення, яке ми повинні прийняти всі разом: це сказати, що ми готові робити це стільки, скільки необхідно, і що ми зробимо все можливе.
Шольц, уникаючи називати кінцеву дату закінчення війни, підкреслив, що єдність українських союзників здивувала російського диктатора володимира путіна.
Я абсолютно впевнений, що путін ніколи не очікував, що буде така об'єднана Європа, і що буде такий об'єднаний світ. Він ніколи не думав, що трансатлантичне партнерство буде працювати так добре.
Канцлер відзначила Сполучені Штати за їхню постійну і життєво важливу підтримку.
Ми просто робимо це разом із нашими друзями та партнерами, і особливо зі Сполученими Штатами.
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