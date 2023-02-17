Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що розумно бути готовим до тривалої війни в Україні. При цьому союзники та партнери України залишатимуться разом упродовж усього часу. Про це повідомляє CNN.

Я думаю, що розумно бути готовим до довгої війни (в Україні, - ред.), і розумно дати путіну зрозуміти, що ми готові просто залишатися весь час разом з Україною, і що ми будемо постійно підтримувати країну. Дійсно важливе рішення, яке ми повинні прийняти всі разом: це сказати, що ми готові робити це стільки, скільки необхідно, і що ми зробимо все можливе.

Шольц, уникаючи називати кінцеву дату закінчення війни, підкреслив, що єдність українських союзників здивувала російського диктатора володимира путіна.

Я абсолютно впевнений, що путін ніколи не очікував, що буде така об'єднана Європа, і що буде такий об'єднаний світ. Він ніколи не думав, що трансатлантичне партнерство буде працювати так добре.

Канцлер відзначила Сполучені Штати за їхню постійну і життєво важливу підтримку.