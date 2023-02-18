Медичне обладнання на понад мільйон євро привезли латвійські волонтери: його доставлять у перинатальні центри [ Редагувати ]
Медичне обладнання на понад мільйон євро привезли латвійські волонтери для українських лікарень. Вартісне устаткування призначене для порятунку життів новонароджених діток. Його доставлять у перинатальні центри Волині та Рівного, також - у Луцький пологовий будинок. Про це - далі.
Латвійські волонтери вивантажують дороге обладнання для пологового. Те, що допоможе зберегти життя немовлятам, привезли з Ірландії.
Артурс Крістлибс, волонтер (Латвія):
Ехали сами в Ирландию, приняли в больницах - упаковали, загружали. Было время, когда каждую неделю по контейнеру из Ирландии приезжало в Ригу, где мы делали сортировку и дальше отправляли сюда.
У переліку: інкубатори, ультразвуковий апарат, мікроскопи, ліжка, та - реанімаційні столики.
Ірина Горавська, директорка Волинського обласного перинатального центру:
Рятують життя і дають можливість виходжувати, лікувати, реанімувати глибоко недоношених діток, або діток, які народилися не зовсім здоровими, хворими.
Під час війни на Волині зросла кількість передчасних пологів - таку тенденцію спостерігають лікарі. І обладнання, що є у перинатальному центрі, недостатньо. А привезена з Європи апаратура, хоч і була у вжитку, але якісна.
Сергій Сябрук, директор Луцького пологового будинку:
Тут є кювези, які також потрібні в постінтенсивному чи в відділенні інтенсивного догляду. Ці кювези не просто кювези – вони чудові. Бо в середині така штучка лежить, яка називається респіраторний блок. Тобто допомагає підтримувати дихальну функцію дитини без інвазивного втручання.
Холодильне обладнання, в якому буде зберігатися плазма крові для порятунку новонароджених та їхніх мам - нині готують до запуску в перинатальному центрі.
Любов Джуманюк, лікарка Волинського обласного перинатального центру:
В нас свіжозаморожена плазма зберігається в такому маленькому і туди мало влазить літражу компонентів плазми. А цей - дуже потужний і великий і до нього можна підключити балон з СО2.
Привозити гуманітарні вантажі в Україну латвійські волонтери почали за посередництва Держлісагенства. Волинські лісівники запозичували досвід в цій країні, коли розпочалася війна. Відтоді європейські партнери перейнялися долею українців.
Юрій Болоховець, голова Державного агентства лісових ресурсів України:
Ця співпраця є і з іншими нашими європейськими партнерами, наприклад, з "Лісом Паньствовим" польським, де передають теж багато цінних речей, зокрема, на фронт. Велику кількість автомобілів, дронів, обладнання, обмундирування.
Айгарс Лосс, волонтер (Латвія):
Есть беда и мы все вместе пытаемся помочь. Потому что враг у нас один. Очень много людей берутся за это дело и помогаем таким образом.
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