Під час війни на Волині зросла кількість передчасних пологів - таку тенденцію спостерігають лікарі.

Медичне обладнання на понад мільйон євро привезли латвійські волонтери для українських лікарень. Вартісне устаткування призначене для порятунку життів новонароджених діток. Його доставлять у перинатальні центри Волині та Рівного, також - у Луцький пологовий будинок. Про це - далі.

Латвійські волонтери вивантажують дороге обладнання для пологового. Те, що допоможе зберегти життя немовлятам, привезли з Ірландії.

Артурс Крістлибс, волонтер (Латвія):

Ехали сами в Ирландию, приняли в больницах - упаковали, загружали. Было время, когда каждую неделю по контейнеру из Ирландии приезжало в Ригу, где мы делали сортировку и дальше отправляли сюда.

У переліку: інкубатори, ультразвуковий апарат, мікроскопи, ліжка, та - реанімаційні столики.

Ірина Горавська, директорка Волинського обласного перинатального центру:

Рятують життя і дають можливість виходжувати, лікувати, реанімувати глибоко недоношених діток, або діток, які народилися не зовсім здоровими, хворими.

Під час війни на Волині зросла кількість передчасних пологів - таку тенденцію спостерігають лікарі. І обладнання, що є у перинатальному центрі, недостатньо. А привезена з Європи апаратура, хоч і була у вжитку, але якісна.

Сергій Сябрук, директор Луцького пологового будинку:

Тут є кювези, які також потрібні в постінтенсивному чи в відділенні інтенсивного догляду. Ці кювези не просто кювези – вони чудові. Бо в середині така штучка лежить, яка називається респіраторний блок. Тобто допомагає підтримувати дихальну функцію дитини без інвазивного втручання.

Холодильне обладнання, в якому буде зберігатися плазма крові для порятунку новонароджених та їхніх мам - нині готують до запуску в перинатальному центрі.

Любов Джуманюк, лікарка Волинського обласного перинатального центру:

В нас свіжозаморожена плазма зберігається в такому маленькому і туди мало влазить літражу компонентів плазми. А цей - дуже потужний і великий і до нього можна підключити балон з СО2.

Привозити гуманітарні вантажі в Україну латвійські волонтери почали за посередництва Держлісагенства. Волинські лісівники запозичували досвід в цій країні, коли розпочалася війна. Відтоді європейські партнери перейнялися долею українців.

Юрій Болоховець, голова Державного агентства лісових ресурсів України:

Ця співпраця є і з іншими нашими європейськими партнерами, наприклад, з "Лісом Паньствовим" польським, де передають теж багато цінних речей, зокрема, на фронт. Велику кількість автомобілів, дронів, обладнання, обмундирування.

Айгарс Лосс, волонтер (Латвія):