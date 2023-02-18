ЗСУ знищили 6 безпілотників рф: деталі [ Редагувати ]
Українські військові на півдні та сході знищили шість російських безпілотників, які намагалися збирати інформацію про розташування позицій ЗСУ. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Сили протиповітряної оборони збили 6 БПЛА противника. За попередньою інформацією, 5 - типу "Ланцет" та 1 - Zala.
Також повідомляється, що авіація сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу.
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