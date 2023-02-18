Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
За даними на ранок суботи, 18 лютого, українські військові ліквідували за добу 1010 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 142270 військових. Крім того, ЗСУ знищили дві ППО
Про це свідчать дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 142270 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3303 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6533 (+13) од,
- артилерійських систем - 2326 (+4) од,
- РСЗВ - 469 (+2) од,
- засоби ППО - 243 (+2) од,
- літаків - 298 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+3),
- крилаті ракети - 871 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+9) од,
- спеціальна техніка - 223 (+2).
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