У суботу зранку, 18 лютого, у низці областей України оголошена масштабна повітряна тривога.

Так, о 08:56 у Дніпропетровській області попередили про загрозу ударів.

"Реагуємо на сигнал повітряної тривоги. Є загроза", - інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Станом на 08:52 шість ракет "Калібр" вже в повітряному просторі України, ППО вже відпрацьовує їх.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник заявив:

Увага, з району Феодосії був зафіксований пуск 6 ракет "Калібр". Наразі вони вже на території України та прямують на захід! Будьте уважними та перебувайте в укриттях. ППО вже відпрацьовує цілі.

Крім того, голова миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає про пуски ракет з Чорного моря.

О 08:45 повітряна тривога поширилась і на західні регіони

Пізніше Кім повідомив про 2 "невідомі цілі", які рухаються на захід України.

2 незрозумілі цілі залишають область на північному заході. Летять на західну (напрямок).

Станом на 08:35 карта повітряних тривог виглядає так: