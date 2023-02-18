В Україні масштабна тривога: що відомо на цю мить [ Редагувати ]
У суботу зранку, 18 лютого, у низці областей України оголошена масштабна повітряна тривога.
Так, о 08:56 у Дніпропетровській області попередили про загрозу ударів.
"Реагуємо на сигнал повітряної тривоги. Є загроза", - інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук
Станом на 08:52 шість ракет "Калібр" вже в повітряному просторі України, ППО вже відпрацьовує їх.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник заявив:
Увага, з району Феодосії був зафіксований пуск 6 ракет "Калібр". Наразі вони вже на території України та прямують на захід! Будьте уважними та перебувайте в укриттях. ППО вже відпрацьовує цілі.
Крім того, голова миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає про пуски ракет з Чорного моря.
О 08:45 повітряна тривога поширилась і на західні регіони
Пізніше Кім повідомив про 2 "невідомі цілі", які рухаються на захід України.
2 незрозумілі цілі залишають область на північному заході. Летять на західну (напрямок).
Станом на 08:35 карта повітряних тривог виглядає так:
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