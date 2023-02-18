Польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща планує передати Україні Leopard 2 упродовж місяця-двох. В цей термін мають й відправити й танки PT-91 (модернізована версія Т-72). Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

Я думаю, що цей термін (один-два місяці - ред.) абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові на цей час проходять у Свєнтошуві (танковий полігон на південному заході Польщі - ред.).

Він додав, що зараз на території Польщі українські військові продовжують навчання на танках і тренажерах, також відбувається повна підготовка з обслуговування танків.