Коли Україна отримає від Польщі танки Leopard і PT-91: Дуда дав відповідь [ Редагувати ]
Польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща планує передати Україні Leopard 2 упродовж місяця-двох. В цей термін мають й відправити й танки PT-91 (модернізована версія Т-72). Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".
Я думаю, що цей термін (один-два місяці - ред.) абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові на цей час проходять у Свєнтошуві (танковий полігон на південному заході Польщі - ред.).
Він додав, що зараз на території Польщі українські військові продовжують навчання на танках і тренажерах, також відбувається повна підготовка з обслуговування танків.
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