Україна сподівається отримати запрошення до НАТО вже у липні - Стефанчук [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі. Він має відбутись 11-12 липня 2023 року.
Про це повідомляє голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.
"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО - ред)", - заявив Стефанчук.
За його словами, після цього Україна почне свій шлях до Альянсу.
Також він додав, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки обговорюються теми, які пов'язані із запрошенням України до НАТО.
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