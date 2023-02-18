Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі. Він має відбутись 11-12 липня 2023 року.

Про це повідомляє голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО - ред)", - заявив Стефанчук.

За його словами, після цього Україна почне свій шлях до Альянсу.

Також він додав, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки обговорюються теми, які пов'язані із запрошенням України до НАТО.