Росія вже веде гібридну війну проти Молдови, однак боротьба України захищає країну від безпосередньої загрози.

Про це повідомляє президент Молдови Майя Санду під час Мюнхенській конференції з безпеки.

"Доки Україна бореться за свою територію, немає безпосередньої небезпеки", - заявила Санду.

Під час конференції, Санду нагадала про:

випадки, коли російська ракета пролетіла над територією Молдови;

те, як російські представники погрожували її країні війною;

енергетичну війну, яку розпочала росія восени проти Молдови, підвищуючи ціни й припинивши поставки газу.

"Зараз стало відомо про новий план - організувати протести і почати переговори про дострокові парламентські вибори... багато кібератак і фейкових попереджень про закладені бомби – все це дестабілізує суспільство, враховуючи складну економічну ситуацію через війну Росії в Україні, створює небезпеку хвилювань і заворушень, які Росія могла б використовувати", - зазначила президент Молдови.

Санду наголосила на тому, що Молдова сьогодні потребує допомоги НАТО в моніторингу повітряного простору, ППО, підтримці стратегічної розвідки й кіберзасобах.

Зокрема, президент Молдови закликала дати спільну відсіч російській пропаганді. Санду зауважила на необхідності боротьби з агітацією за війну й роботі з соцмережами, що поширюють дезінформацію і пропаганду.