Росіяни обстрілюють окуповані території Херсонської області [ Редагувати ]
Військові рф самостійно обстрілюють окуповані території Херсонської область, щоб звинуватити українських військових.
За даними генштабу, росіяни обстрілюють окуповані території Херсонської області, щоб сформувати серед цивільного населення негативне ставлення до України та дискредитувати Збройні Сили України.
"Противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти", - пояснили в штабі.
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