Блінкен назвав втрати росії у війні з Україною [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
З початку повномаштабного вторгнення рф в Україну було вбито та поранено 200 тисяч російських військових.
"Згідно з американськими джерелами, під час війни з Україною було вбито та поранено 200 тисяч росіян", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції.
Крім того, він нагадав, що понад мільйон жителів росії залишили свою країну, бо не хочуть воювати. За минулий рік тисячі компаній заморозили свій бізнес у рф, оскільки побоювалися шкоди репутації.
"Погляньте, що Путін зробив зі своєю країною!", - підкреслив Блінкен, звертаючись до учасників конференції.
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