Кожен російський ракетний удар по українським містам матиме для росії конкретні юридичні наслідки.

Про це сказав президента України Володимир Зеленський.

"За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення росії до відповідальності за агресію, за терор проти України та народу", - сказав Зеленський.

За його словами, рф відповідатиме за кожен ракетний удар на юридичному рівні.

"Кожен російський удар по Харкову й області, по Сумщині й Донеччині, по Хмельницькому, по нашому Нікополю й кожному куточку нашої держави матиме для держави-терориста конкретні юридичні наслідки", - наголосив президент.

Він зазначив, що це стосується не лише того зла, яке росія принесла від 24 лютого, а й від 2014 року.

"Ми все пам’ятаємо. Пам’ятаємо Іловайськ, пам’ятаємо Донецький аеропорт, ми пам’ятаємо бої за Дебальцеве - особливо сьогодні - та кожен удар проти нашого народу. Ми маємо відновити справедливість. Ми зробимо це. Зробимо разом з усім світом. Слава кожному й кожній, хто сьогодні в бою! Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала ця війна, ця держава - росія і її агресія!", - підкреслив глава держави.