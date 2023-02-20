Українці ненавидять путіна, і він не може нічого змінити - Зеленський [ Редагувати ]
Українці ненавидять політику російського диктатора володимира путіна, і він не може нічого з цим зробити.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Welt.
"Якщо Захід більше не буде підтримувати нас, наша країна буде знищена і більше не буде існувати, але врешті-решт, що ви думаєте: чи зможуть окупанти перетворити її на таку країну, як росія? Це неможливо. Українці ненавидять політику путіна, і він не може нічого змінити", - сказав він.
За його словами, путін хоче відновити Радянський Союз, але він не досягне успіху.
Так, громадяни Польщі не хочуть бачити російських військ у своїй країні. путін не зможе сказати словакам, що їм робити, він також не зможе захопити Латвію, Естонію, Литву, а також Україну.
Зеленський підкреслив, що українці не хочуть, щоб нас завоювали.
"Ми не готові, ми не хочемо бути частиною СРСР, а також не належимо до російської федерації. І ми не лише дві-три людини, а сорок мільйонів людей", - додав він.
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