Історичний день. У День вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні до Києва прибув президент США - Джо Байден. Це був неоголошений візит. Поки Байден перебував в Україні, американські літаки вели спостереження за Києвом із повітряного простору Польщі. Яна Танчак розкаже про деталі цього історичного візиту.

Столиця в заторах від самого ранку. Весь центр перекритий. У будинках середмістя навіть заборонили відчиняти вікна. У Києві з візитом "секретний гість".

Про приїзд очільника США Джо Байдена з міркувань безпеки заздалегідь не оголошували. Це перший візит американського президента до України не лише з часу війни, а й за останні 15 років. Востаннє Україну відвідував Джордж Буш молодший - 2008-го. Приїзд 46-го президента США до Києва став без перебільшення найважливішим в історії українсько-американських відносин. Джо Байдена на порозі Маріїнського палацу зустрічає Володимир Зеленський разом із дружиною.

У Києві Байден обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. За словами американського президента, Україна проявила себе унікально, а військова кампанія путіна провалюється.

Джо Байден, президент США:

Ми знаємо, що попереду важкі дні, тижні та роки. Мета путіна - стерти Україну з карти. Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він і тепер так думає. Він просто явно помилявся. Рік потому докази цього тут, у цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом. Рік потому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами. І світ стоїть із вами.

Від Сполучених Штатів Україна отримає новий пакет американської допомоги завбільшки з понад пів мільярда доларів.

Джо Байден, президент США:

Там будуть додаткові боєприпаси для Himars, Джавеліни, додаткові системи, які дадуть можливість захистити український народ від бомбардувань. Пізніше цього тижня ми оголосимо про нові санкції, які не дозволять обійти санкційні механізми.

Своєю чергою Володимир Зеленський зазначив, що новий пакет допомоги є сигналом того, що російські спроби реваншу не мають шансів.

Володимир Зеленський, президент України:

Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб саме цей рік, 23, став роком перемоги. І я хочу підкреслити - ця неспровокована і злочинна війна проти України, всієї Європи і всього демократичного світу, має закінчитися очищенням всієї української землі від окупації росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки. Як нашої держави, так і усієї Європи, і всього світу. Результати цих візитів безумовно будуть відчутними на полі бою, у посиленні наших воїнів, і у звільненні наших територій. Рішення Сполучених Штатів щодо Абрамсів для України - вже заклало таку основу для танкової коаліції.

Після спілкування з пресою Володимир Зеленський разом з Джо Байденом відвідали Михайлівський собор, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських воїнів. Цього часу почала лунати повітряна тривога.

У Білорусі саме злетів літак, який може нести ракети "Кинджал". Але це не злякало американського президента - він продовжив неспішно крокувати центром української столиці. Після візиту в Україну Байден вирушив до Польщі, де зустрінеться з польським президентом.