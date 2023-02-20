У понеділок, 20 лютого, Туреччині внаслідок серії сильних землетрусів постраждали щонайменше вісім людей. Вони госпіталізовані. Про це заявив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай під час брифінгу.

Ми знаємо, що цей землетрус був незалежним землетрусом. Наразі після землетрусу магнітудою 6,4 стався близько 20 афтершоків. У нас 8 поранених.

За інформацією AFAD, землетрус магнітудою 6,4 стався з епіцентром у затоці Хатай. Глибина землетрусу становила 16,74 кілометра.

Після цього стався ще один землетрус магнітудою 5,8 цього разу в районі Самандаг у Хатаї. Глибина землетрусу силою 5,8 бала становила 7 кілометрів.

Рятувальники досліджують, чи є ті, хто знаходяться під завалами після сильних землетрусів.

Пізніше міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив:

Внаслідок землетрусу в Хатаї загинули 3 людини, а 213 людей було доставлено до лікарень.

При цьому він додав, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються.