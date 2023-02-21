Нові землетруси у Туреччині: кількість жертв і постраждалих росте [ Редагувати ]
У Туреччині внаслідок нових землетрусів у затоці Хатай збільшилася кількість жертв. Влада заявляє про шість загиблих. Про це повідомляє TRT Haber.
Крім того, у Туреччині через нові підземні поштовхи отримали поранення 294 людини. З них 18 - у важкому стані.
Так, 20 лютого у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у затоці Хатай. Глибина землетрусу становила понад 16 кілометрів.
Турецькі ЗМІ з посилання на службу AFAD зазначає, що після потужного поштовху зафіксували 90 повторень, найбільший з них магнітудою 5,8 бала.
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