Вибухи у Маріуполі: хронологія подій [ Редагувати ]
В ніч проти середи, 22 лютого, у Маріуполі пролунали вибухи. Всього було чутно 12 вибухів.
Так, перші вибухи почались о 22:33.
З них два точно - це результат роботи ППО окупантів. Зафіксовано в районі шлакової гори по вулиці Макара Мазая та в полях за вулицею Курчатово.
- Підтверджено влучання в склад БК в Аеропорту Маріуполя з відгуком детонації.
- Зафіксовано влучання в місце базування окупантів на території Стану 300 ММК ім. Ілліча (Кальміуській район).
- Надійшла інформація про вибух зі сторони села Виноградного.
- О 22:57 підняли авіацію у небо.
- О 23:05 зникло світло в центрі (частково на вулиці Куінджі).
- О 23:07 в районі Правого берегу зникло світло та зв'язок.
- О 23:08 зник зв'язок на Лівобережжі лівий від "Азовсталі" до ринку Сонячний.
- Кулеметні черги зафіксовані на 17 мікрорайоні.
- О 22:42 пролунали звуки зривів у Волонтерівці.
- О 22:47 пролунали сигнальні ракети у кількості 9 штук 22:58 Лівобережжя біля літнього кінотеатра.
- О 23:11 зафіксовано пересування техніки.
- О 23:11 зафіксовано колона техніки, танки на гусеницях. Через Новоселовку повз ринок Космос в бік смт. Нікольське в кількості 17 штук.
- Всього 12 вибухів.
- 2 підтверджених ураження.
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