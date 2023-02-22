"Зараз 70-та хвилина "матчу", вирішальні бої будуть весною": Буданов про закінчення війни [ Редагувати ]
Очільник ГУР МО Кирило Буданова заявив, що в Україні з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої. І це стане переломним моментом у війні. Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.
На питання журналіста, якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни, то який зараз рахунок і яка хвилина матчу, він відповів: "Рахунок 1:1, а хвилина 70-а. Це субʼєктивне бачення".
Також очільник розвідки назвав три причини, чому українцям вдалося вистояти.
З нами Бог - це перша причина. Друга - ми захищаємо свою землю, це допомагає. На своєму полі грати легше. Третя причина - разом із нами бореться весь цивілізований світ, ми не самі.
За його словами єдина умова закінчення війни - це повернення Україною своїх територій, кордонів 1991 року.
Все інше вирішуватимемо потім.
На питання коли закінчиться війна, очільник ГУР сказав, що може лише сказати як саме вона закінчиться.
Закінчиться (війна - ред.) першою фазою для нас - вихід на адмінкордон. Але оскільки ми проговорили з вами, що зараз 1:1 і 70-а хвилина матчу, зробіть хронометричну паралель.
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