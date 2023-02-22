58 літрів крові здали співробітники Міністерства юстиції у Києві. Взяти участь у виїзному Дні донора зголосилися півтори сотні людей. Щоб взяти у них кров, дві бригади медиків працювали шість годин поспіль. Кров на потреби поранених бійців Збройних сил та пацієнтів місцевих лікарень збирають і жителі Кропивницького. З усього регіону вони щодня приїжджають на станцію переливання. Чи вистачає донорів і хто виявляє бажання ними стати - з'ясувала Олена Бринза.

Ось так безболісно та швидко у Кропивницькому донори діляться своєю кров'ю. Прийшла здати і Юлія. У неї рідкісна група. У призначенні вказала - для ЗСУ. Адже її коханий нині захищає незалежність України.

Дівчина для здачі крові зареєструвалась онлайн. Згодом їй прийшло повідомлення про день та час. Саме завдяки онлайн-реєстрації на станції переливання крові немає черг.

Юлія Малярчук, жителька Кропивницького:

Зареєструвалась на сайті оцей Донор.ua і він написав пам'ятку, що ви можете прийти. І поставила дату, час і воно мене запросило.

На сайті також є памʼятка - як підготуватися до здачі крові.

Юлія Малярчук, жителька Кропивницького:

Не можна вживати жирну, молочну, яйця, я читала, можна кашу на воді було, печиво, солодкий чай, все виконала. Нервувалась, бо 12 років не здавала, але абсолютно, дівчата підтримували, підбадьорювали, спитали як справи, так що все чудово.

На все про все йде не більше двадцяти хвилин. Щодня сюди приходить зо три десятки людей.

Олена Грабенко, жителька Кропивницького:

На мою думку, це дуже важливо, бо не в кожної людини є змога, щоб її рідні здали, не в кожного підходить кров. Ми зараз в такий час живемо, що взаємодопомога дуже важлива.

Дар'я Раскевич, жителька Кропивницького:

Якщо маєш можливість, треба йти і здавати, не соромитись і не боятись, в цьому жахливого і страшного нічого немає.

Нині на станції є достатній запас, навіть рідкісних груп крові. І все завдяки активності людей, зазначають медики.

Вадим Чернишов, завідувач донорського відділу обласної станції переливання крові:

Багато народу, много молодьожи, всі веселі, здорові, охайні, дуже вдячні, що приходять і здають кров для наших. Дуже народ у нас, як сказать, совєстлівий, приходять, здають, ми дуже вдячні.

Медикам допомагають волонтери, які нагадують містянам про важливість донорської донації.

Надія Дольникова, волонтерка:

Донація є необхідною саме зараз, коли необхідна підтримка і онкохворим, і нашим солдатам, які воюють. Тому намагаємось популяризувати на стільки, на скільки це можливо і самостійно приймаємо участь, у нас є два волонтери, які вже досвідчені донори.

Стати донором може кожен, кому виповнилось вісімнадцять та має вагу від п'ятдесяти кілограмів. А також мають бути відсутні протипоказання до цієї процедури.