Байден здивував заявою про призупинення участі росії в ДСНО [ Редагувати ]
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Рішення росії призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) є великою помилкою.
Як повідомляє журналіст CBS News Сару Кук у Twitter, про це заявив президент США Джо Байден.
"Це велика помилка", - заявив американський лідер, коментуючи рішення росіян призупинити дію останньої угоди зі США.
Нагадаємо, 21 лютого, російський диктатор Володимир Путін у своєму зверненні заявив, що його країна припиняє участь у ДСНО.
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