Євросоюз продовжить санкції проти росії на півроку [ Редагувати ]
Євросоюз продовжить антиросійські обмеження на півроку. Із санкційного списку нікого не виключатимуть, Угорщина відкликала відповідні вимоги.
Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікардо Йозвяк у Twitter.
"В Угорщині відступили. Знову. Спочатку були переговори про дев'ятьох людей (яких вимагали виключити з санкційного списку - ред.). Потім про чотирьох. Вчора про двох. Сьогодні: угода без виключень зі списку, але продовження тільки на шість місяців, а не на дев'ять чи 12 місяців, як просили багато інших країн-членів ЄС", - написав він.
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