Молдова готова до повного спектру загроз, оскільки росія може посилити спроби дестабілізувати ситуацію у країні. Зокрема, Кишинів звинуватив кремль у розпалюванні антиурядових протестів та змові з метою захоплення влади в країні.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

"Звичайно, у нас обмежені кошти, але водночас ми не самотні у цьому", - заявив він.

За словами Попеску, успіх України на полі бою зменшив можливість захоплення Придністров'я.

"Ми не думаємо, що Молдова перебуває у стані військової загрози, поки Україна чинить опір і тримає лінію фронту подалі від нас", - заявив він.

При цьому він додав, що після вторгнення рф в Україну уряд Молдови був постійно насторожі щодо загроз, включаючи загрози вибухів та кібератак.

"В останній рік ризики та погрози були значно вищими, ніж раніше", - заявив міністр.