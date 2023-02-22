Молдова готова до повного спектру загроз із боку росії - глава МЗС [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Молдова готова до повного спектру загроз, оскільки росія може посилити спроби дестабілізувати ситуацію у країні. Зокрема, Кишинів звинуватив кремль у розпалюванні антиурядових протестів та змові з метою захоплення влади в країні.
Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.
"Звичайно, у нас обмежені кошти, але водночас ми не самотні у цьому", - заявив він.
За словами Попеску, успіх України на полі бою зменшив можливість захоплення Придністров'я.
"Ми не думаємо, що Молдова перебуває у стані військової загрози, поки Україна чинить опір і тримає лінію фронту подалі від нас", - заявив він.
При цьому він додав, що після вторгнення рф в Україну уряд Молдови був постійно насторожі щодо загроз, включаючи загрози вибухів та кібератак.
"В останній рік ризики та погрози були значно вищими, ніж раніше", - заявив міністр.
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