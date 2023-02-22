У середньому зарплатня серед запропонованих вакансій на Буковині не перевищує 10 тисяч гривень.

Рік ветеранів і вимушених переселенців. Саме на цих людях зосередять більше уваги у центрах зайнятості. Війна з росією позначилась і на ринку праці. Яка ситуація із роботою у Чернівецькій області, про тенденції і найпопулярніші вакансії розповіли фахівці.

Пані Ірина із 13-річним сином змушені були покинути рідну Дружківку, на Донеччині. Вихователька з 30-річним досвідом кілька місяців у Чернівцях декілька марно обходила навчальні заклади у пошуках роботи.

Я люблю дітей. Коли я поринаю у цю роботу, я про все, що там трапляється, воно забувається.

Допомогла випадкова зустріч із працівницею Центру зайнятості.

Ірина Поворознюк, переселенка з Донеччини:

У ЦНАПі була жінка і вона відразу при мені взяла телефон. Знаєте, коли ти приїжджаєш стурбований в чуже місто, і коли до тебе таке ставлення, турбуються про тебе. Вона допомагала у Центрі зайнятості по оформленню документів. І дали два садочки. І я прийшла сюди у цей садочок, тут мені не відмовили.

У дошкільному навчальному закладі, де працює Ірина, кажуть: коли почалася війна, частина працівників виїхала закордон. Треба було поповнювати штат.

Ольга Масіян, директор в дитячому садочку міста Чернівці:

Дуже багато в нас працює техперсоналу, які теж були направлені із Центру зайнятості, тому що воно є життя, люди звільняються, виїжджають.

Війна вплинула на ринок праці і тилової Чернівецької області, кажуть в обласному центрі зайнятості. У січні вакансій було наполовину менше, ніж торік.

Любов Кожолянко, директор Чернівецького обласного центру зайнятості:

Багато роботодавців не змогли адаптуватись під нові умови, багато роботодавців були розірвані якісь економічні зв'язки, вони змушені були закрити своє виробництво. Багато людей виїхали за кордон і отримали статус біженців.

У середньому зарплатня серед запропонованих вакансій на Буковині не перевищує 10 тисяч гривень. Та як і досі, бракує робочих рук.

Любов Кожолянко, директор Чернівецького обласного центру зайнятості:

У топі - робітничі професії. Але ми ще менше їх маємо їх можливість забезпечити, тому що в нас суттєво поменшало чоловіків на обліку. Понад 70 відсотків в нас на обліку - це жінки. У порівнянні з минулим роком з'явились вакансії медичних працівників і лікарів, і медсестер. Це теж через те, що багато мобілізованих.

Саме ветеранам війни та переселенцям працівники служби зайнятості приділятимуть посилену увагу. Кажуть, вже є перші демобілізовані чоловіки та жінки, які шукають роботу. Після адаптації, для них намагатимуться підшукати вакансію за довоєнним фахом, а також за потреби організовуватимуть додаткове навчання.