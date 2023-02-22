Залужний призначив екс-генпрокурора Луценка командиром взводу ударних БПЛА [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив колишнього генпрокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних БПЛА.
Про це повідомляє прессекретар колишнього генпрокурора Лариса Сарган.
"Капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що призначення відбулось згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року.
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